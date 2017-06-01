В субботу в Гурьевске из-за проведения детского карнавала ограничат движение транспорта (схема объезда)
В субботу, 3 июня, в Гурьевске временно ограничат движение по Калининградскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства развития инфраструктуры Калининградской области.
В честь Международного дня защиты детей с 11:00 до 12:00 будет проведён карнавал "Детских сказок добрая страна". В это время будет перекрыт для движения транспорта участок Калининградского шоссе в Гурьевске от перекрёстка с улицей Советской до перекрёстка с улицами Заречной и Безымянной.
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