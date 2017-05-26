По просьбе жителей Куликово автобус из Светлогорска в Морское будет ходить через игорную зону

В Калининградской области маршрут автобуса № 596, курсирующего между Светлогорском и посёлком Морское, будет проходить через игорную зону "Янтарная". Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации Зеленоградска.



Открытие обновлённого маршрута состоится в пятницу, 26 мая. Изменить схему движения просили жители посёлка Куликово. Они написали в адрес властей коллективное обращение. В администрации подчеркнули, что проблема с транспортной доступностью у жителей посёлка существовала давно. Они различными способами решали её на протяжении пяти лет.