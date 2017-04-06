Калининградцы обратились к Путину и Алиханову с просьбой не прекращать трамвайное сообщение во время ЧМ

Жители Калининграда собирают подписи под петицией в защиту калининградского трамвая, работу которого планируется приостановить на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ с обращением к президенту страны Владимиру Путину и врио губернатора Антону Алиханову размещён на сайте change.org

Автор петиции Сергей Соснов отмечает, что действующая трамвайная система Калининграда является старейшей в России, а в Кёнигсберге трамвай был основным видом транспорта и насчитывал 15 маршрутов. После войны и вплоть до начала XXI века трамвайная сеть Калининграда была достаточно развита. Несмотря на сложное экономическое положение страны, вагоны закупались даже в "лихие 90-е".

"Преимущества трамвайной системы перед другими видами общественного транспорта очевидны – выделенные полосы для движения, скорость и безопасность, наибольшая пропускная способность. На всех улицах Калининграда, где был ликвидирован трамвай, дорожная обстановка только ухудшилась", – рассказывает автор петиции.

Надежда у жителей была на предстоящий чемпионат мира по футболу. Власти города и региона говорили о закупке подвижного состава к этому событию. В 2012 году приобрели современный трамвай в Польше, но на этом обновление закончилось.

Несколько дней назад на сайте администрации Калининграда опубликовали постановление за подписью главы города Александра Ярошука, которое полностью приостанавливает движение трамвая с 15 мая по 30 июля 2018 года. Также в 2018 году запланировано сокращение выпуска вагонов на маршрут, а многие действующие на данный момент трамваи пойдут под списание. В результате этого увеличится интервал движения трамваев, а привлекательность этого вида транспорта сократится, говорится в петиции.

"Сотрудники трамвайного предприятия не исключают тот факт, что после такого перерыва в работе трамвай может и вовсе не вернуться на линию. Восстановление его работы будет стоить больших вложений и труда. Здесь идёт речь не только о техническом состоянии подвижного состава, но и о персонале предприятия, который за длительный срок без работы вряд ли вернётся на прежнее место, в итоге остановка трамвая равносильна его смерти", – написал автор петиции Сергей Соснов.

За один час размещения петиции её подписали более 20 человек. Как пояснил Клопс.Ru Сергей Соснов, активисты также планируют собирать подписи в самих трамваях во время движения транспорта.