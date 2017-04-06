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Главная Новости Транспорт

Калининградцы обратились к Путину и Алиханову с просьбой не прекращать трамвайное сообщение во время ЧМ

Автор: Константин Сериков
18:24
  793 3
Фото из архива Клопс.Ru
Жители Калининграда собирают подписи под петицией в защиту калининградского трамвая, работу которого планируется приостановить на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ с обращением к президенту страны Владимиру Путину и врио губернатора Антону Алиханову размещён на сайте change.org.
 
Автор петиции Сергей Соснов отмечает, что действующая трамвайная система Калининграда является старейшей в России, а в Кёнигсберге трамвай был основным видом транспорта и насчитывал 15 маршрутов. После войны и вплоть до начала XXI века трамвайная сеть Калининграда была достаточно развита. Несмотря на сложное экономическое положение страны, вагоны закупались даже в "лихие 90-е".
 
"Преимущества трамвайной системы перед другими видами общественного транспорта очевидны – выделенные полосы для движения, скорость и безопасность, наибольшая пропускная способность. На всех улицах Калининграда, где был ликвидирован трамвай, дорожная обстановка только ухудшилась", – рассказывает автор петиции.
 
Надежда у жителей была на предстоящий чемпионат мира по футболу. Власти города и региона говорили о закупке подвижного состава к этому событию. В 2012 году приобрели современный трамвай в Польше, но на этом обновление закончилось.
 
Несколько дней назад на сайте администрации Калининграда опубликовали постановление за подписью главы города Александра Ярошука, которое полностью приостанавливает движение трамвая с 15 мая по 30 июля 2018 года. Также в 2018 году запланировано сокращение выпуска вагонов на маршрут, а многие действующие на данный момент трамваи пойдут под списание. В результате этого увеличится интервал движения трамваев, а привлекательность этого вида транспорта сократится, говорится в петиции.
 
"Сотрудники трамвайного предприятия не исключают тот факт, что после такого перерыва в работе трамвай может и вовсе не вернуться на линию. Восстановление его работы будет стоить больших вложений и труда. Здесь идёт речь не только о техническом состоянии подвижного состава, но и о персонале предприятия, который за длительный срок без работы вряд ли вернётся на прежнее место, в итоге остановка трамвая равносильна его смерти", – написал автор петиции Сергей Соснов.
 
За один час размещения петиции её подписали более 20 человек. Как пояснил Клопс.Ru Сергей Соснов, активисты также планируют собирать подписи в самих трамваях во время движения транспорта.
 
Городские чиновники за последние годы несколько раз делали противоречивые заявления о судьбе трамвая. Один из депутатов даже заявил, что город может позволить себе отказаться от электротранспорта, чтобы не дотировать его содержание из бюджета. Между тем, согласно генеральному плану развития города, в Калининграде предлагается увеличивать количество трамвайных маршрутов
 

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3 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
19:05
Откровенная глупость написана.
Кто там думает про трамваи больше чем за год вперёд.
Еще стадион достроить надо...
Ещё до чемпионата дожить надо....
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
19:05
Трамваи Калининграда в нынешнем виде зло. От них неимоверная вибрация и пробки.
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neaolivka
neaolivka #
21:08
Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- http://7.ly/medica
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