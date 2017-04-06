8 апреля в Калининграде из-за двух мероприятий перекроют несколько улиц в центре города (схема)

В Калининграде 8 апреля в связи с проведением двух массовых мероприятий перекроют движение транспорта в центральной части города. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении траурного мероприятия "Вместе против террора" с 9:30 до 11:00 Госавтоинспекция будет перекрывать движение транспорта по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Подп. Иванникова, а также по ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской.



Следует отметить, что ул. Гаражная после закрытия движения в одну сторону через мост на ул. Озерова сейчас является единственной альтернативой для автомобилистов, едущих от ул. Горького к центру и далее по Советскому проспекту.



В администрации не исключили, что 8 апреля оперативно перекроют движение транспорта и на других улицах, расположенных в районе проведения публичного мероприятия.



Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта. Автобусный маршрут №4 направят по проспекту Гвардейскому, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту. Маршрут №65 будет следовать по проспекту Мира, ул. Театральной, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.



Также 8 апреля Также 8 апреля запланировано временное закрытие движения автомобильного транспорта при проведении мероприятий, посвящённых празднику День селёдки.



Сотрудники ГИБДД закроют движение транспорта с 9:00 до 19:00 по ул. В. Гюго на участке от СК "Юность" до ул. Маршала Баграмяна, а также по ул. Маршала Баграмяна от ул. В. Гюго до дома №34. Там же будет запрещена парковка в указанное время.



Полиция просит автомобилистов заранее выстроить свой маршрут, учитывая обстоятельства.