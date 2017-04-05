Храброво ведёт переговоры с авиакомпаниями об открытии рейсов в Сочи и Екатеринбург
Калининградский аэропорт готов открыть прямые рейсы в Екатеринбург и Сочи, но пока нет авиакомпаний, которые заявили о желании их осуществлять. Об этом сообщает
ТАСС.
"По Сочи, Екатеринбургу пока ни от одной авиакомпании запросов на выполнение рейсов не поступало. Со стороны аэропорта Храброво ведутся соответствующие переговоры", — сказали в дирекции калининградского аэропорта. Там отметили, что Храброво готов открыть рейсы, в том числе и по субсидированным билетам.
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