Храброво ведёт переговоры с авиакомпаниями об открытии рейсов в Сочи и Екатеринбург

Калининградский аэропорт готов открыть прямые рейсы в Екатеринбург и Сочи, но пока нет авиакомпаний, которые заявили о желании их осуществлять. Об этом сообщает ТАСС.



"По Сочи, Екатеринбургу пока ни от одной авиакомпании запросов на выполнение рейсов не поступало. Со стороны аэропорта Храброво ведутся соответствующие переговоры", — сказали в дирекции калининградского аэропорта. Там отметили, что Храброво готов открыть рейсы, в том числе и по субсидированным билетам.