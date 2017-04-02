Алиханов: Договор с компанией LOT – первый шаг к хабу на базе Храброво

Глава региона Антон Алиханов назвал соглашение с польским авиаперевозчиком LOT шагом к созданию хаба на базе Храброво. Как сообщает ГТРК "Калининград" , такое заявление прозвучало в эфире "Россия 1".

"Я очень надеюсь, что это, знаете, такой первый шажок в восстановлении Храброво как хаба полноценного, – сказал Алиханов. – И у нас, я надеюсь, в ближайшее время будет несколько встреч с потенциальными российскими компаниями, которые готовы использовать наш аэропорт, как своеобразную точку развития своей маршрутной сети".