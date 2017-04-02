Алиханов: Договор с компанией LOT – первый шаг к хабу на базе Храброво
Глава региона Антон Алиханов назвал соглашение с польским авиаперевозчиком LOT шагом к созданию хаба на базе Храброво. Как сообщает ГТРК "Калининград"
, такое заявление прозвучало в эфире "Россия 1".
"Я очень надеюсь, что это, знаете, такой первый шажок в восстановлении Храброво как хаба полноценного, – сказал Алиханов. – И у нас, я надеюсь, в ближайшее время будет несколько встреч с потенциальными российскими компаниями, которые готовы использовать наш аэропорт, как своеобразную точку развития своей маршрутной сети".
Напомним, Алиханов рассказывал про необходимость вернуться к идее создания хаба
на базе аэропорта Храброво в ноябре, когда прошла встреча с польским перевозчиком LOT, предложившим вернуться к рейсам по маршруту Варшава – Калининград – Варшава. 27 марта глава авиакомпании Рафал Мильчарский сообщил
, что рейсы по этому направлению буду осуществляться шесть дней в неделю, и выразил надежду на успешное сотрудничество.
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