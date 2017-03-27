Глава авиакомпании LOT: Калининградцы могут купить билеты в Варшаву уже на этой неделе

Глава авиакомпании LOT S.A. Рафал Мильчарский сообщил, что рейсы из Калининграда в Варшаву будут осуществляться шесть дней в неделю, кроме субботы, с 5 июня, а купить билеты в польскую столицу можно уже на этой неделе. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



Мы рассчитываем, что авиасообщение с Калининградской областью будет успешным. Это внесёт свой вклад в развитие туризма и экономических взаимоотношений. Сейчас из Варшавы на рейсах нашей авиакомпании можно полететь в 70 разных городов мира. Надеемся, что услуги LOT оценят жители области", — подчеркнул руководитель авиаперевозчика.



Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Александр Рольбинов, возобновление полётов в регион польской авиакомпании стало возможным благодаря совместной работе Минтранса РФ, правительства Калининградской области и собственников аэропорта.



В пресс-службе правительства напомнили, что в 2010–2012 годах самолёты LOT выполняли прямые регулярные рейсы по маршруту Варшава — Калининград — Варшава. С 1 июля 2012 года авиакомпания прекратила полёты в Калининград. В настоящее время LOT летает на регулярной основе в два российских города — Москву и Санкт-Петербург.



Я рад, что достигнуты конкретные договорённости между польской авиакомпанией и нашим аэропортом, — отметил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. — С учётом того, что Калининград — один из городов, который принимает чемпионат мира по футболу в 2018 году, нам важно расширение географии полётов. Уверен, что это только начало международного сотрудничества между Калининградом и другими европейскими авиакомпаниями".