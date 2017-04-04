В Калининграде перекроют улицы ради Дня селёдки
8 апреля запланировано временное закрытие движения автомобильного транспорта на некоторых городских улицах. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, улицы перекроют в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении мероприятий, посвящённых празднику День селёдки.
8 апреля сотрудники ГИБДД закроют движение транспорта с 09:00 до 19:00 по ул. В. Гюго на участке от СК "Юность" до ул. Маршала Баграмяна, а также по ул. Маршала Баграмяна от ул. В.Гюго до дома № 34. Там же будет запрещена парковка в указанное время.
Полиция просит автомобилистов заранее строить свой маршрут, учитывая данные обстоятельства. Также будут выставлены посты регулирования движения.
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