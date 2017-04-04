В центре Калининграда 9 апреля временно перекроют движение транспорта

В ближайшее воскресенье, 9 апреля, перекроют движение транспорта на двух центральных улицах Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.



С 10:30 до 12:30 ГИБДД по Калининграду проведёт оперативное перекрытие Гвардейского проспекта и части улицы Горной на время церемоний возложения цветов и венков к мемориалам воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года.



На время оперативного перекрытия улиц автобусные и троллейбусные маршруты, следующие через проспект Гвардейский и ул. Горную, будут направлены по Ленинскому проспекту, ул. Театральной.