Из Советска в Калининград хотят запустить экспресс-поезд

Представители КЖД предложили совместно с правительством Калининградской области рассмотреть вопрос об ускорении движения пригородного поезда, курсирующего между Советском и областным центром. Об этом сообщается на сайте администрации Советского городского округа.



Предполагается, что на таком экспресс-поезде с минимальным количеством остановок в пути следования советчане смогут добираться до областного центра, до Северного вокзала, всего за 1 час 50 минут. Приблизительная стоимость билета — 205 рублей (с сохранением существующих льгот для разных категорий пассажиров).



Стоит отметить, что обычные электрички из Калининграда в Советск идут около двух часов и 15–20 минут. На маршрутке можно доехать гораздо быстрее — примерно за час и 40 минут. Билет на неё стоит около 230 рублей.



Власти Советска хотят узнать у горожан, нужен ли экспресс и в какое время он должен курсировать. Свои пожелания горожане могут высказать по телефону 3-65-85 (редакция газеты "Вестник").