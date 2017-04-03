В Храброво назвали новое время прилёта и вылета задержанных рейсов

В понедельник, 3 апреля, в калининградском аэропорту Храброво из-за неблагоприятных погодных условий произошли изменения в расписании. Несколько раз сдвигалось время прилёта и вылета некоторых рейсов. Об этом Клопс.ru сообщили в пресс-службе аэровокзала.



По состоянию на 12:00 в Храброво сел самолёт рейса FV/SU 6323 из Санкт-Петербурга. Отправление рейса в обратном направлении запланировано на 12:25.



В 12:45 ожидается прибытие рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" U6 371 из Москвы (Домодедово). Вылет рейса U6 372 планируется на 13:40.



Прилёт рейса U6 627 "Уральских авиалиний" из Москвы (Домодедово) ожидается в 13:20. В обратном направлении рейс U6 628 планируется в 14:05.



Изменилось и время задержки некоторых рейсов. Среди них: UT 389 из Москвы (Внуково) — до 13:30, SU 1000 из Москвы (Шереметьево) — до 13:45, SU 1002 из Москвы (Шереметьево) — до 16:00 и SU 1004 из Москвы (Шереметьево) — до 16:15.



В обратном направлении, согласно изменениям в расписании, рейсы запланированы на: UT 390 в Москву (Внуково) — 14:20, SU 1001 в Москву (Шереметьево) — 14:45, SU 1003 и SU 1005 в Москву (Шереметьево) — 17:00.



Кроме того, с вечерними рейсами объединили рейсы в Минск и из столицы Белоруссии.



"По прогнозу, возможно кратковременное улучшение метеоусловий, однако в общем на 3 апреля метеопрогноз неблагоприятный", — отметили в Храброво.