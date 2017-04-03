В Храброво задержано десять рейсов, изменилось время прилёта и вылета

В Храброво из-за плохой погоды задержано уже десять рейсов, два — совмещено. Об этом сообщается на сайте аэропорта.



Изменилось время прилёта и вылета самолетов. Рейс SU 1000 из Москвы (Шереметьево) ожидается до 13:10. Рейс U6 371 из Москвы (Домодедово) — до 12:30. Рейс SU 1002 из Москвы (Шереметьево) — до 13:40. Рейс UT 389 из Москвы (Внуково) — до 11:50.



Рейса SU 1001 в Москву (Шереметьево) планируют отправить до 14:05. Рейс U6 372 в Москву (Домодедово) — до 12:50. Рейс SU 1003 в Москву (Шереметьево) — до 14:35 Рейс UT 390 в Москву (Внуково) — до 12:50.



Рейс FV/SU 6323 из Санкт-Петербурга ждут в Храброво к 11:30. Обратный рейс FV/SU 6324 в Санкт-Петербург должен вылететь в 12:25. Рейсы В2 947/948 из / в Минск совместили с вечерними рейсами В2 949/950



“По прогнозу возможно кратковременное улучшение метеоусловий, однако, в общем, на 3 апреля метеопрогноз неблагоприятный”, — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.