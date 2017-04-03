На улице Озерова не установили дорожные знаки, предупреждающие об одностороннем движении по мосту

В Калининграде в понедельник, 3 апреля, изменили схему движения по мосту на улице Озерова. При этом не были установлены соответствующие дорожные знаки на ул. Гаражной и Озерова. В прежнем режиме работает и светофор на перекрёстке с ул. Гаражной. Об этом с места событий сообщает корреспондент портала Клопс.Ru.



Движение по одной из полос закрыли. Для того чтобы автомобилисты не ездили там, дорожники установили бетонные блоки. Движение открыто по одной полосе моста со стороны ул. Мусоргского в сторону ул. Горького. Сотрудников Госавтоинспекции сейчас на месте ограничения нет. Рабочие выгружают ограждение.



Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения автомобильного потока от ул. Мусоргского до перекрёстка с ул. Гаражной не превышает 10 км/ч. В обратном направлении автомобили стоят в пробке от улицы Пролетарской до моста.



Ранее стало известно, что движение по мосту будет Ранее стало известно, что движение по мосту будет односторонним до 4 августа из-за ремонтных работ . В апреле — мае ремонт пролётных строений будут вести на левой стороне моста, в июне — июле дорожники перейдут на правую сторону.