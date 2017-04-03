На улице Озерова не установили дорожные знаки, предупреждающие об одностороннем движении по мосту
Мост на ул. Озерова
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в понедельник, 3 апреля, изменили схему движения по мосту на улице Озерова. При этом не были установлены соответствующие дорожные знаки на ул. Гаражной и Озерова. В прежнем режиме работает и светофор на перекрёстке с ул. Гаражной. Об этом с места событий сообщает корреспондент портала Клопс.Ru.
Движение по одной из полос закрыли. Для того чтобы автомобилисты не ездили там, дорожники установили бетонные блоки. Движение открыто по одной полосе моста со стороны ул. Мусоргского в сторону ул. Горького. Сотрудников Госавтоинспекции сейчас на месте ограничения нет. Рабочие выгружают ограждение.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения автомобильного потока от ул. Мусоргского до перекрёстка с ул. Гаражной не превышает 10 км/ч. В обратном направлении автомобили стоят в пробке от улицы Пролетарской до моста.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t1018
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.