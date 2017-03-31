Региональные власти обещали отремонтировать разбитую дорогу в Балтийске, ведущую к паромной переправе
Дорогу к паромной переправе в Балтийске по улице Серебровской отремонтируют в этом году. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщила журналистам врио министра инфраструктуры региона Елена Дятлова.
Ранее на заседании Торгово-промышленной палаты бизнесмены пожаловались на то, что дорога почти полностью провалилась. Елена Дятлова сообщила, что под проезжей частью проходит теплотрасса.
"В этом году, как только с дороги уйдут излишки воды, мы поставим короб и, не трогая сам конструктив теплотрассы, сделаем ремонт этого участка дороги", — отметила Дятлова.
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