Федеральные дорожники нашли на перекрёстках Калининграда больше 20 очагов аварийности (интерактивная карта с причинами и решениями)
ДТП на перекрёстке Каштановой аллеи и проспекта Мира
Фото читателя Клопс.Ru
На дорогах Калининграда отмечено 23 перекрёстка, на которых чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими. Такие данные опубликованы на сайте проекта
Минтранса "Безопасные и качественные дороги".
В частности, на ул. Невского и проспекте Победы сразу три очага аварийности. На Советском проспекте — два. Во всех случаях ДТП на этих улицах происходили из-за несоблюдения правил дорожного движения.
В рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" предлагается выполнить ряд мер, которые бы способствовали снижению количества аварий. Среди них — установка светофоров, опор со знаками, обустройство освещения и другие.
С полным перечнем предлагаемых мер можно ознакомиться по интерактивной карте.
Ранее Калининградская городская агломерация вошла в федеральную программу софинансирования ремонта дорог. Ежегодно на программу из федерального бюджета будет выделяться по 600 миллионов рублей. Столько же должно быть выделено из регионального и местного бюджетов. О том, какие дороги будут ремонтировать по данной программе, можно посмотреть здесь
. Мероприятия указаны в 2017–2018 годах. Сама программа рассчитана до 2025 года.
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