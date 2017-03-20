Федеральные дорожники нашли на перекрёстках Калининграда больше 20 очагов аварийности (интерактивная карта с причинами и решениями)

ДТП на перекрёстке Каштановой аллеи и проспекта Мира

На дорогах Калининграда отмечено 23 перекрёстка, на которых чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими. Такие данные опубликованы на сайте проекта Минтранса "Безопасные и качественные дороги".



В частности, на ул. Невского и проспекте Победы сразу три очага аварийности. На Советском проспекте — два. Во всех случаях ДТП на этих улицах происходили из-за несоблюдения правил дорожного движения.



В рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" предлагается выполнить ряд мер, которые бы способствовали снижению количества аварий. Среди них — установка светофоров, опор со знаками, обустройство освещения и другие.



С полным перечнем предлагаемых мер можно ознакомиться по интерактивной карте.