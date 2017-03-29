Мэрия Калининграда хочет продавать названия остановок и спрашивает мнение горожан

Администрация Калининграда планирует переименовать некоторые остановки общественного транспорта в городе и хочет услышать мнение горожан по этому поводу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С идеей на коммерческой основе присваивать некоторым остановочным пунктам названия торговых или развлекательных центров, банков или ресторанов, предприятий или гостиниц в прошлом году выступил экс-председатель комитета городского хозяйства Сергей Мельников. В комитете городского хозяйства разрабатывают порядок присвоения наименований остановочным пунктам. Предполагается, что заказчики будут бороться на открытых торгах, а деньги за название — перечислять в бюджет Калининграда.
"Собранные таким образом средства планируется направлять на обустройство, содержание остановочных пунктов, их ремонт и замену", — утверждают в мэрии.
Если вы поддерживаете идею на коммерческой основе присваивать названия некоторым остановочным пунктам или, напротив, считаете такое нововведение нецелесообразным, у вас есть возможность высказать своё мнение — проголосуйте на главной странице официального сайта www.klgd.ru.
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