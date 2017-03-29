В Корпорации развития Калининградской области назвали средний тариф регионального авиаперевозчика

Средний тариф регионального перевозчика Калининградской области, согласно ожиданиям, составит 3,5 тыс. рублей в одну сторону. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития области.



"Суть проекта заключается в организации регулярных рейсов из Калининграда в европейские узловые аэропорты по приемлемым тарифам", — написано в пресс-релизе. В корпорации отметили, что речь идёт не о создании новой авиакомпании. К реализации проекта планируется привлечь действующего авиаперевозчика.

В результате реализации данного проекта будет обеспечена транспортная доступность европейских государств, увеличится авиационная подвижность населения региона и остальной части Российской Федерации, в целом будут обеспечены условия для повышения деловой и туристической активности, а также улучшена социально-экономическая ситуация в регионе, — отметили в корпорации.