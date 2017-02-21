В создании калининградского авиаперевозчика готовы принять участие компании "Комиавиатранс" и "Эмбраэр"

Правительство Калининградской области заинтересовано в создании регионального авиаперевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина области.

О готовности принимать участие в создании регионального авиаперевозчика заявили представители компаний "Эмбраэр" и "Комиавиатранс". Гендиректор последней рассказал об опыте организации регулярных авиаперевозок на региональном уровне.



Коммерческий директор компании "Эмбраэр" Игорь Вознюк сообщил о готовности обеспечить регионального перевозчика самыми современными самолётами требуемого класса. "Калининград — особенный аэропорт с точки зрения географического положения и специфики пассажиропотока. География позволяет за счёт ближнемагистральной авиации осуществлять как внутренние, так международные рейсы. Компания "Эмбраэр" очень заинтересована в подобных проектах", — заявил он.



Руководитель представительства регионального правительства при кабмине РФ Александр Деркач подчеркнул, что из-за географического положения в Калининградской области остро ощущают необходимость бюджетных перевозок в основную часть страны. Он напомнил, что врио губернатора Антон Алиханов поставил задачу по обеспечению жителей региона доступными авиабилетами и регулярными рейсами в Москву и Санкт-Петербург.



Ранее глава региона говорил, что создание областного лоукостера — мечта. Лизинг и покупка самолётов — это огромные деньги, которых нет в бюджете.