В создании калининградского авиаперевозчика готовы принять участие компании "Комиавиатранс" и "Эмбраэр"
Правительство Калининградской области заинтересовано в создании регионального авиаперевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина области.
О готовности принимать участие в создании регионального авиаперевозчика заявили представители компаний "Эмбраэр" и "Комиавиатранс". Гендиректор последней рассказал об опыте организации регулярных авиаперевозок на региональном уровне.
Коммерческий директор компании "Эмбраэр" Игорь Вознюк сообщил о готовности обеспечить регионального перевозчика самыми современными самолётами требуемого класса. "Калининград — особенный аэропорт с точки зрения географического положения и специфики пассажиропотока. География позволяет за счёт ближнемагистральной авиации осуществлять как внутренние, так международные рейсы. Компания "Эмбраэр" очень заинтересована в подобных проектах", — заявил он.
Руководитель представительства регионального правительства при кабмине РФ Александр Деркач подчеркнул, что из-за географического положения в Калининградской области остро ощущают необходимость бюджетных перевозок в основную часть страны. Он напомнил, что врио губернатора Антон Алиханов поставил задачу по обеспечению жителей региона доступными авиабилетами и регулярными рейсами в Москву и Санкт-Петербург.
Ранее глава региона говорил, что создание областного лоукостера — мечта. Лизинг и покупка самолётов — это огромные деньги, которых нет в бюджете.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.