Ярошук допустил движение общественного транспорта на Остров через мост Юбилейный

В Калининграде общественному транспорту могут разрешить ходить по пешеходному мосту Юбилейному, соединяющему Октябрьский остров с ул. Эпроновской. Об этом в понедельник, 27 марта, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.



По словам градоначальника, в связи со сложной ситуацией, которая может возникнуть из-за одновременного закрытия движения по мостам Высокий и Деревянный, власти думают организовать подвоз пассажиров к путепроводу, а пешеходам предстоит его переходить. Ещё одним возможным вариантом названо разрешение движения общественного транспорта через сам мост Юбилейный.

Юбилейный мост. Фото Александра Подгорчука

Все варианты рассматриваем, в ближайшие две-три недели всё решится: как поедет общественный транспорт, пойдут пешеходы, мы понимаем, что для жителей ситуация усложнится, но других вариантов у нас нет, надо потерпеть ради той красоты, которая там будет, — отметил Ярошук.