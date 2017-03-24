Движение по ул. Уфимской ограничат до 7 апреля
Ограничение движения по ул. Уфимской на участке от дома №6 до дома №8 продлят до 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.
"Ограничение движения было введено
с 20 марта по обращению МП КХ «Водоканал», в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении дорожно-восстановительных работ, – отметили в администрации. – На ул. Уфимской были установлены ограждения и дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, утвержденной ОГИБДД УМВД России по г. Калининграду".
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