Параллельную с улицей Невского дорогу на четыре дня закроют на ремонт
В Калининграде с 20 по 24 марта ограничат движение для транспорта по ул. Уфимской, которая проходит параллельно с магистральной улицей Невского. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе администрации города.
"В рамках производства дорожно-восстановительных работ будет закрыто движение транспорта на участке по улице Уфимской от дома №6 до дома №8", — отметили в администрации. Основанием для закрытия движения послужило обращение МП КХ "Водоканал", которое производит дорожно-восстановительные работы.
На время работ на ул. Уфимской установят соответствующие знаки. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и быть внимательными.
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