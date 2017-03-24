Дорога, ведущая к Балтийску, стремительно разрушается - водители

Калининградские водители заметили быстрое разрушение трассы, ведущей из областного центра в Балтийск. Об этом Клопс.Ru сообщил глава ассоциации перевозчиков Владимир Гренц.



По его словам, наиболее плачевное состояние дороги — на участке от Приморска до Ижевского. Помимо разбитой обочины, сама дорога там буквально "пошла по швам", в трещины заливается вода. В результате страдают не только легковые машины, но даже большие автобусы.



"Дорога намного хуже выглядит в этом году, нежели в прошлые годы. Помимо природного фактора (заморозки — оттепель), негативно влияют контейнеровозы, которые возят товары, но проводится ли весовой контроль, неизвестно", — отметил Гренц.



По мнению перевозчика, дорогу следует спасать в ближайшее время ямочным ремонтом, а летом уже ремонтировать капитально. В противном случае она может быть полностью разрушена.

Всего программа Минтранса рассчитана до 2025 года. В этом году общий объём выделенных средств составит 1,2 млрд. На следующий год сумма будет аналогичной. При этом доля федерального бюджета составит чуть более 600 миллионов. Ещё 500 миллионов вложит региональный Дорожный фонд и 100 миллионов — местные городские бюджеты.



В Калининграде в текущем году отремонтируют участки улиц Невского, Московский проспект, Емельянова, Дзержинского, а также проспект Калинина и Окружную дорогу.



