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Главная Новости Транспорт

Дорога, ведущая к Балтийску, стремительно разрушается - водители

Автор: Константин Сериков
12:50
  648 3
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградские водители заметили быстрое разрушение трассы, ведущей из областного центра в Балтийск. Об этом Клопс.Ru сообщил глава ассоциации перевозчиков Владимир Гренц. 

По его словам, наиболее плачевное состояние дороги — на участке от Приморска до Ижевского. Помимо разбитой обочины, сама дорога там буквально "пошла по швам", в трещины заливается вода. В результате страдают не только легковые машины, но даже большие автобусы.  

"Дорога намного хуже выглядит в этом году, нежели в прошлые годы. Помимо природного фактора (заморозки — оттепель), негативно влияют контейнеровозы, которые возят товары, но проводится ли весовой контроль, неизвестно", — отметил Гренц.

По мнению перевозчика, дорогу следует спасать в ближайшее время ямочным ремонтом, а летом уже ремонтировать капитально. В противном случае она может быть полностью разрушена.

Региональные чиновники включили участок трассы Калининград — Балтийск в список, который уже в этом году будут ремонтировать по новой федеральной программе Минтранса России "Безопасные и качественные дороги". 
 
Всего программа Минтранса рассчитана до 2025 года. В этом году общий объём выделенных средств составит 1,2 млрд. На следующий год сумма будет аналогичной. При этом доля федерального бюджета составит чуть более 600 миллионов. Ещё 500 миллионов вложит региональный Дорожный фонд и 100 миллионов — местные городские бюджеты.

В Калининграде в текущем году отремонтируют участки улиц Невского, Московский проспект, Емельянова, Дзержинского, а также проспект Калинина и Окружную дорогу.

 
 

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3 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
13:01
А что вы хотели там увидеть ?
Если, тяжеленные, гружёные фуры-контейнеровозы снуют постоянно туда-сюда, туда- сюда......
Какая же, тут дорога выдержит ?
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PlongeurPlongeur
Plongeur Plongeur #
13:09
Надо срочно решать вопрос со строительством очередного этапа "Боособана" ("Приморского кольца") именно на Балтийск! Там ведь реально контейнерный и паромный терминалы. Контейнеровозы, поэтому, никуда не денутся. А ещё в Балтийске прекрасные пляжи! И при наличии нормальной дороги их привлекательность и доступность значительно увеличится. Вот вам и польза для муниципалитета.
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*Anderson*
*Anderson* #
13:28
Что-то не видно этого участка в указанном списке ни на этот год, ни на следующий.
В списке указана совершенно другая дорога.
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