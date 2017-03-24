В мае пустят дополнительные поезда из Калининграда в Москву и Петербург

В мае назначаются дополнительные поезда сообщением Калининград — Москва и Санкт-Петербург — Калининград. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



18 мая из Калининграда в Москву выедет дополнительный рейс поезда №148. Из Москвы поезд отправится 19 мая согласно действующему расписанию (в 22:32 по московскому времени).



22 мая назначается поезд №79 Санкт-Петербург — Калининград (время отправления — 16:10 по московскому времени).



"Назначение дополнительных рейсов поездов в период между майскими праздниками и летним графиком движения связано с обращением правительства области в адрес Калининградской железной дороги, в котором прогнозируется увеличение спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в период проведения работ по удлинению взлётно-посадочной полосы аэропорта Храброво", — отметили в КЖД.



Предварительная продажа билетов открыта во всех кассах дальнего следования.



С подробным расписанием пассажирских поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги в разделе "Пассажирские перевозки".