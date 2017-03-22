Калининград вошёл в топ-10 портов по перевалке сухих грузов за два месяца 2017 года
Калининград вошёл в десятку портов России с самыми высокими показателями по перевалке сухих грузов. Он был составлен
ТАСС.
Порт Калининград с грузооборотом 1,56 млн тонн занял в рейтинге десятую строчку. По сравнению с 2016 годом объём перевалки сухих грузов увеличился в Калининграде на 3,4%.
Лидером рейтинга стал Большой порт Санкт-Петербург, грузооборот которого составил по итогам января и февраля 6,85 млн тонн. Этот показатель улучшился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Вторую строчку рейтинга занял порт Новороссийск. Далее расположились порты Восточный, Усть-Луга, Ванино, Мурманск, Находка, Кавказ и Владивосток.
Первая десятка портов за два месяца 2017 года перевалила 38,88 млн тонн сухих грузов. Это 79,1% совокупного объёма.
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