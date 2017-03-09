В морском порту Калининград начались работы по углублению дна
Фото с сайта www.rosmorport.ru
В морском порту Калининград начались работы по углублению дна. Об этом сообщает "Росморпорт".
Дноуглубительными работами занимается новое судно "Кроншлот" Северо-Западного бассейнового филиала. Его только год назад построили в Нижнем Новгороде. Судно получило своё наименование в честь форта Кроншлот — первого укрепления Санкт-Петербурга, построенного в 1704 году для защиты города от нападения с моря.
В соответствии с графиком за год судно должно извлечь 350 тысяч кубометров донного грунта. Ремонтное черпание будет производиться на протяжении Калининградского морского канала от пикета 222 до двухъярусного моста в Калининграде с учётом причалов и гаваней морского порта. Первым очистят один из самых заносимых участков Калининградского морского канала — между пикетами 290 и 320.
Извлекаемые грунты сбрасываются на береговой отвал с помощью рефулёрной станции.
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