"Водитель, ты судак": Автомобилист припарковал Audi в центре сквера Энергетиков

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.



В Калининграде водитель неправильно припарковал Audi у сквера Энергетиков. Он оставил машину на тротуаре. При этом автомобиль частично оказался на газоне. На фотографии, присланной читателем, видно, что на стоянке было как минимум одно свободное место. Таким образом, водитель мог свободно поставить машину вдоль проезжей части.



Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.