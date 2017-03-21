В Калининграде
В Калининграде
+9 °C
днем
+2 °C
ночью
21 марта 2017 г. 14:18
68 558 пользователей
за 24 часа на сайте
57.1 -0.2
Курс ММВБ на 21 марта 2017, 14:00
61.73 +0.13
Курс ММВБ на 21 марта 2017, 14:00
14.46 -0.07
Курс ЦБ на 22 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

"Водитель, ты судак": Автомобилист припарковал Audi в центре сквера Энергетиков

Автор: Константин Сериков
12:51
  988 1
Фото читателя Клопс.Ru
Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты… судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.

В Калининграде водитель неправильно припарковал Audi у сквера Энергетиков. Он оставил машину на тротуаре. При этом автомобиль частично оказался на газоне. На фотографии, присланной читателем, видно, что на стоянке было как минимум одно свободное место. Таким образом, водитель мог свободно поставить машину вдоль проезжей части.

Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД. Следует отметить, что зачастую в Госавтоинспекции просят предъявителей видеозаписей лично являться в городской отдел и давать разъяснения для установления всех обстоятельств.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Водитель, ты судак»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t618

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Allex
Allex #
14:08

На фотографии, присланной читателем, видно, что на стоянке было как минимум одно свободное место. Таким образом, водитель мог свободно поставить машину вдоль проезжей части.

И загородил бы проход для пешеходов, что так чудак, что иначе )))
Ответить Цитировать

Новости по теме Водитель, ты судак

Фото новости
"Водитель, ты судак": На ул. Сергеева автовладельцы паркуются вторым рядом (видео)
19 января 201718:47
  2398 0
Фото новости
"Водитель, ты судак": покупатели на машинах заблокировали тротуар у Захаровского рынка
18 января 201718:12
  2322 2
Фото новости
Водитель, ты судак: калининградец собрал коллекцию фотографий нарушителей правил парковки
21 ноября 201618:38
  8035 7

Главные темы дня

В Калининграде корюшку на набережной Преголи ловят вёдрами и продают по 200 рублей
20 марта 201716:01
  16224 3
В Калининграде корюшку на набережной Преголи ловят вёдрами и продают по 200 рублей
Ярошук призвал калининградцев "дать волшебного пинка" председателям садовых обществ
Фото горячей новости
11:25
  2018 0
Гимназия РПЦ: Встречаются и такие родители, для которых мат — нормальное явление
Фото горячей новости
11:00
  1360
Сайт Зарплата.ру выяснил, сколько зарабатывают калининградские таксисты
Фото горячей новости
10:15
  3667 0
На 50 оттенков вкуснее: в Калининград пришла мода на крафтовые бургеры
Фото горячей новости
10:10
  1820

Лента новостей

Картинка
На ул. Емельянова горит квартира в пятиэтажном доме (фото)
14:12
  77 0
Картинка
В Балтийске в фуре обнаружили сигаретную контрабанду на 3,3 млн рублей
14:01
  137 0
Картинка
Из-за чего на Артиллерийской случился конфуз
14:00
  1067
Картинка
Калининградцам предлагают выбрать новое место для проведения сельскохозяйственной ярмарки
13:54
  469 0

Авторские колонки

Фото автора
Анастасия Кондратьева
журналист
Истерика как образ жизни: почему родители ведутся на фейки о детских суицидах
  3008 6
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Прививка благополучия и паралич воли: почему молодёжь не спешит в бизнес
  5047 5
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo