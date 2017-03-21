За неделю в Калининградской области владельцев большегрузов оштрафовали на 9,5 миллиона рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
С 14 по 20 марта 2017 года Госавтоинспекция Калининградской области оштрафовала владельцев большегрузов на 9 миллионов 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Речь идёт о водителях, которые нарушили ст. 12.21.1 КоАП ("Нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства") на 11-м километре трассы Родники — Курган. С момента введения в эксплуатацию системы "ИБС ВИМ" сотрудники ГИБДД составили 35 протоколов.
"Сотрудники ГИБДД напоминают, что в соответствии с действующим законодательством масса транспортного средства на указанном участке дороги не должна превышать 11,5 тонны. В целях сохранения целостности дорожного полотна и снижения затрат на ремонт там установлена система измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении", — говорится в сообщении.
Камеру фото- и видеофиксации нарушений ПДД установили на участке дороги Родники — Курган
в начале марта. Система сама формирует акт измерения и принимает решение о привлечении собственников транспортных средств к административной ответственности в виде штрафа в размере от 150 до 500 тысяч рублей.
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