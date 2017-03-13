В Берлине из-за забастовки отменили 660 авиарейсов
В понедельник, 13 марта, в Берлине отменили 660 авиарейсов. Об этом пишет ВВС.
Причиной отмены стали забастовки рабочих и служащих двух городских аэропортов. Работать бастующие не планируют до вечера вторника, 14 марта.
"В берлинском аэропорту Шёнефельд отменяются 195 рейсов, в аэропорту Тегель — 465 рейсов", — сказал журналистам в понедельник представитель справочной службы берлинских аэропортов.
Персонал аэропортов в столице Германии уже протестовал недавно: так, в прошлую пятницу не вылетело почти 700 рейсов. Известно, что бастующие требуют повысить зарплату грузчикам и работникам, контролирующим поток пассажиров, на 1 евро в час (сейчас они получают 11 евро, а хотят 12).
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