Аэропорт Храброво принял рейсы, задержанные из-за тумана

В калининградском аэропорту после задержки по причине плохих метеусловий начали принимать воздушные суда. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала.

По состоянию на 09:30 метеоусловия улучшились. Туман рассеивается. Аэропорт готов к приёму и отправке воздушных судов, — сообщили в Храброво.

Ранее сообщалось, что из-за густого тумана видимость на взлётно-посадочной полосе составляет 200 метров. В результате были задержаны рейсы из Москвы и Минска . Позже задержали рейс из Санкт-Петербурга.



Из-за неприбытия самолётов были задержаны и вылеты в обратном направлении. Актуальная информация отображает на электронном табло аэропорта.