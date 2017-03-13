Аэропорт Храброво принял рейсы, задержанные из-за тумана
В калининградском аэропорту после задержки по причине плохих метеусловий начали принимать воздушные суда. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала.
По состоянию на 09:30 метеоусловия улучшились. Туман рассеивается. Аэропорт готов к приёму и отправке воздушных судов, — сообщили в Храброво.
Ранее сообщалось, что из-за густого тумана видимость на взлётно-посадочной полосе составляет 200 метров. В результате были задержаны рейсы из Москвы и Минска
. Позже задержали рейс из Санкт-Петербурга.
Из-за неприбытия самолётов были задержаны и вылеты в обратном направлении. Актуальная информация отображает на электронном табло аэропорта.
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