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Главная Новости Транспорт

В понедельник задержан утренний авиарейс Минск – Калининград

08:13
  671 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото Юлии Никифоровой
Фото из архива Клопс.Ru
2 фото
В понедельник, 13 марта, в калининградском аэропорту Храброво задержан рейс из Минска. Информация об этом есть в онлайн-табло.
 
Самолёт авиакомпании "Белавиа", который должен был приземлиться в 08:30, задерживается до 08:50. Напомним, в минувшую пятницу также были задержки рейсов.
 
Как рассказали в паблике "Сообщество автомобилистов Право руля" местные жители, видимость на дорогах области сегодня составляет около 30 метров. Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах. 
 

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