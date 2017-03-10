Дорожники рассказали, когда отремонтируют разбитый участок трассы Калининград — Черняховск — Нестеров

В региональном подразделении "Росавтодора", ФКУ "Севзапуправтодор", рассказали, когда отремонтируют участок федеральной трассы Калининград — Черняховск — Нестеров, на который пожаловались в редакцию Клопс.Ru автомобилисты.

"Восстановление асфальтобетонного покрытия производится в соответствии с существующими нормативными документами в течении суток с момента обнаружения диспетчерско – патрульной службой, которая работает в круглосуточном режиме", – сообщили дорожники. Редакцию заверили, что зафиксированные автомобилистами дефекты уже исправлены.

Кроме того, ФКУ "Севзапуправтодор" в конце февраля подала заявку на проведение аукциона по текущему ремонту моста через реку Преголя. Сам аукцион состоится в конце марта, а работы планируется завершить в середине октября 2018 года. За полтора года планируется расширить проезжую часть, заменить ограждения, отремонтировать балки и пролетные строения и провести другие работы.