Дорожники рассказали, когда отремонтируют разбитый участок трассы Калининград — Черняховск — Нестеров

В региональном подразделении "Росавтодора", ФКУ "Севзапуправтодор", рассказали, когда отремонтируют участок федеральной трассы Калининград — Черняховск — Нестеров, на который пожаловались в редакцию Клопс.Ru автомобилисты.
"Восстановление асфальтобетонного покрытия производится в соответствии с существующими нормативными документами в течении суток с момента обнаружения диспетчерско – патрульной службой, которая работает в круглосуточном режиме", – сообщили дорожники. Редакцию заверили, что зафиксированные автомобилистами дефекты уже исправлены.
Кроме того, ФКУ "Севзапуправтодор" в конце февраля подала заявку на проведение аукциона по текущему ремонту моста через реку Преголя. Сам аукцион состоится в конце марта, а работы планируется завершить в середине октября 2018 года. За полтора года планируется расширить проезжую часть, заменить ограждения, отремонтировать балки и пролетные строения и провести другие работы.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.