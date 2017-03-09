Автомобилисты жалуются на большие ямы на федеральной трассе Калининград — Черняховск — Нестеров (видео)

Автомобилисты жалуются на большие ямы на федеральной трассе Калининград — Черняховск — Нестеров
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Калининградские автомобилисты заметили разбитую дорогу на федеральной трассе Калининград — Черняховск — Нестеров. Об этом Клопс.Ru сообщили сразу несколько водителей.
Проезжая через мост в районе посёлка Талпаки, водители вынуждены снижать скоростной режим до 5 километров в час. При этом в этой части трассы периодически фиксируют превышение скоростного режима, что в нынешних условиях смотрится просто комично.
"Мы давно привыкли к тому, что с наступлением весны с городских дорог вместе со снегом сходит асфальт, но тут федеральная трасса, высокие скорости, казалось бы, должен быть контроль, но ничего подобного нет", — рассказывает водитель "Пежо 308" Александр Юркевич.
Другой шофёр, Андрей Иванов, работает на грузовой машине. Подобное он наблюдал не только в Талпаках, но и под Черняховском.
"Если проезжать мимо населённого пункта Бережковское, то там ямы похлеще. Если влететь, то неприятности будут для машины серьёзные", — отмечает Андрей Иванов.
На видеозаписи, предоставленной Андреем Ивановым редакции, видно, что дорога в районе посёлка Талпаки усыпана ямами. Клопс.Ru обратился с запросом в подразделение "Росавтодора" — компанию "Севзапуправтодор", но там за неделю на информационный запрос ответить так и не смогли.
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