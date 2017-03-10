В Калининграде закрывают парковку на ул. Вагнера

Власти Калининграда запрещают парковку транспорта на ул. Вагнера от ул. Барнаульской до ул. Загорской. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.



Запрещающие остановку и стоянку знаки в районе расположения штрафстоянки начнут действовать с 30 марта. В администрации считают, что запрет парковки поможет увеличить пропускную способность улицы Вагнера.