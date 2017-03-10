В Калининграде закрывают парковку на ул. Вагнера
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Власти Калининграда запрещают парковку транспорта на ул. Вагнера от ул. Барнаульской до ул. Загорской. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.
Запрещающие остановку и стоянку знаки в районе расположения штрафстоянки начнут действовать с 30 марта. В администрации считают, что запрет парковки поможет увеличить пропускную способность улицы Вагнера.
В марте в Калининграде запретили парковку ещё на трёх городских улицах
. С 7 марта на ул. Юбилейной новые ограничительные знаки установили со стороны магазина "Спар" (ул. Ю. Гагарина,13). На ул. Калязинской оставить машину нельзя от дома №20 до пересечения с ул. Генерал-лейтенанта Озерова (по чётной стороне). Также остановку и стоянку транспорта запретили на ул. Флотской в районе детского сада №132.
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