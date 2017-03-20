На трёх улицах Калининграда запретят парковку, на участке ещё одной введут одностороннее движение (схемы)
В Калининграде на участке улицы Коммунистической в марте введут одностороннее движение. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на решение совместной комиссии по безопасности дорожного движения.
Одностороннее движение будет организовано на участке улицы Коммунистической от ул. Летней до ул. Судостроительной. В мэрии не уточнили, с какого числа изменится схема движения. Ранее автомобилисты в рамках проекта "Сам себе гаишник" предлагали сделать этот участок улицы односторонним либо изменить дорожные знаки
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С 7 марта в Калининграде на трёх улицах запретят остановку и стоянку транспорта. На ул. Юбилейной новые запрещающие знаки появятся со стороны магазина "Спар" (ул. Ю. Гагарина,13).
На ул. Калязинской оставить машину нельзя будет от дома №20 до пересечения с ул. Генерал-лейтенанта Озерова (по чётной стороне). Также остановку и стоянку транспорта запретят на ул. Флотской в районе детского сада №132.
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