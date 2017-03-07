В Калининграде
В Калининграде
+3 °C
днем
-1 °C
ночью
07 марта 2017 г. 12:08
69 815 пользователей
за 24 часа на сайте
58.1 -0.09
Курс ММВБ на 07 марта 2017, 12:00
61.44 -0.14
Курс ММВБ на 07 марта 2017, 12:00
14.4 -0.0
Курс ЦБ на 07 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

Снегоуборочная техника на региональных трассах вновь начала работать в круглосуточном режиме

11:41
  138 0
  • Фото пресс-службы регионального правительства
Фото пресс-службы регионального правительства
Снегоуборочная техника перешла на круглосуточный режим работы на трассах Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Утверждается, что сеть региональных дорог очищена не менее четырёх раз и дважды обработана противогололёдными материалами. На трассах области работало 107 комбинированных дорожных машин, 33 трактора и 12 автогрейдеров. На дороги высыпали 1 700 тонн песко-соляной смеси и 480 тонн соли.

"Снегопад длился до глубокой ночи и сопровождался ветром. Дорожные службы вышли на расчистку практически сразу после начала метели. Сложность заключалась в том, что ветер наметал снег на дорожное полотно. С уборкой снега мы справились. Дорожные службы следят за погодными условиями и находятся в полной готовности", — пожаловался руководитель управления дорожного хозяйства Геннадий Лейбович.

Всю ночь на вторник, 7 марта, снегоуборочная техника в Калининграде чистила дороги и тротуары, а в пять утра на улицы также вышли дворники: всего около 400 человек в настоящий момент чистят город от снега.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Как вывозили 250-килограммовую авиабомбу с ул. Невского. Фото- и видеорепортаж Клопс.Ru
06 марта 201713:32
  12391 2    
Как вывозили 250-килограммовую авиабомбу с ул. Невского. Фото- и видеорепортаж Клопс.Ru
Сотрудники ГИБДД и ППС выстроили машины в форме восьмёрки, чтобы поздравить калининградок (видео)
Фото горячей новости
10:51
  759 0
Беременным запретят много работать с компьютером и при плохом освещении
Фото горячей новости
09:14
  2034 0
"Создавать то, чего еще нет в продаже": в Калининграде из школьников воспитывают гениев
Фото горячей новости
08:30
  1894
МЧС: на трассе Большаково – Талпаки произошла авария с пострадавшими
Фото горячей новости
07:58
  3207 0

Лента новостей

Картинка
В январе в Калининградской области зарегистрировано больше разводов, чем браков
12:02
  61 0
Картинка
За парком "Юность" хотят построить жилой дом
11:56
  154 0
Картинка
Калининградский зоопарк проводит праздничную акцию для посетительниц
11:44
  214 0 Афиша
Картинка
Снегоуборочная техника на региональных трассах вновь начала работать в круглосуточном режиме
11:41
  138 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  4338 1
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  1640 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo