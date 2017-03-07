Снегоуборочная техника на региональных трассах вновь начала работать в круглосуточном режиме

Снегоуборочная техника перешла на круглосуточный режим работы на трассах Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Утверждается, что сеть региональных дорог очищена не менее четырёх раз и дважды обработана противогололёдными материалами. На трассах области работало 107 комбинированных дорожных машин, 33 трактора и 12 автогрейдеров. На дороги высыпали 1 700 тонн песко-соляной смеси и 480 тонн соли.



"Снегопад длился до глубокой ночи и сопровождался ветром. Дорожные службы вышли на расчистку практически сразу после начала метели. Сложность заключалась в том, что ветер наметал снег на дорожное полотно. С уборкой снега мы справились. Дорожные службы следят за погодными условиями и находятся в полной готовности", — пожаловался руководитель управления дорожного хозяйства Геннадий Лейбович.