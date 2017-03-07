Во вторник улицы Калининграда убирают от снега 400 дворников

Всю ночь на вторник, 7 марта, снегоуборочная техника в Калининграде чистила дороги и тротуары, а в пять утра на улицы также вышли дворники: всего около 400 человек в настоящий момент чистят город от снега. Об этом 7 марта в передаче "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал руководитель МП "Чистота" Максим Коваленко, отметив, что работы велись всю ночь.



По словам Коваленко, ночью убирала снег техника, дороги посыпались песком, ближе к обеду дневная смена рабочих также займётся посыпкой. Все эти меры были приняты, чтобы улучшить ситуацию после снегопада, который прошёл в регионе накануне, 6 марта. Коваленко также сказал, что если где-то работы ведутся недостаточно тщательно, то жители могут сообщить об этом по телефону 95-54-07.



"На уборку города у нас было задействовано в общей сложности 24 единицы техники, из них специальной снегоуборочной было 12 единиц, они занимались сдвиганием и посыпкой снега", — добавил Коваленко.