Во вторник улицы Калининграда убирают от снега 400 дворников
По словам Коваленко, ночью убирала снег техника, дороги посыпались песком, ближе к обеду дневная смена рабочих также займётся посыпкой. Все эти меры были приняты, чтобы улучшить ситуацию после снегопада, который прошёл в регионе накануне, 6 марта. Коваленко также сказал, что если где-то работы ведутся недостаточно тщательно, то жители могут сообщить об этом по телефону 95-54-07.
"На уборку города у нас было задействовано в общей сложности 24 единицы техники, из них специальной снегоуборочной было 12 единиц, они занимались сдвиганием и посыпкой снега", — добавил Коваленко.
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