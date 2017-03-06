В Храброво из-за непогоды отменены десятки рейсов
Калининградский аэропорт Храброво отменил десятки рейсов из-за плохих погодных условий, еще ряд рейсов задерживается. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
По состоянию на 20.00 четыре рейса из Санкт-Петербурга отправлены на запасной аэродром "Пулково", ушёл на запасной аэродром в "Домодедово" рейс из Москвы. Отменены два вечерних рейса из Санкт-Петербурга прибытием в 19.20. Задерживаются рейсы из Москвы — из Внуково до 2.22, из Шереметьево — до 22.10.
Перенесены четыре рейса из Калининграда в Санкт-Петербург. Время вылета уточняется. Ещё два вечерних рейса отправлением в 20.15 отменены. Задержаны три рейса на Москву до 22.30 и 23.00.
Напомним, что утром в понедельник, 6 марта, в калининградском аэропорту Храброво из-за неблагоприятных погодных условий были задержаны несколько авиарейсов
. До 16:35 задержаны вылеты в Санкт-Петербург авиакомпаний "Аэрофлорт" и "Россия", которые должны были покинуть Калининград в 13:35. До 14:45 задержали рейс "Аэрофлота" в Москву. Самолёт в столицу должен был вылететь в 12:30. До 15:00 задержан рейс в Москву, который должен был улететь в 11:10.
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