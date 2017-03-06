В калининградских маршрутках начали сообщать о времени и месте проведения публичных слушаний

Калининградцы будут узнавать о публичных слушаниях, проезжая в маршрутке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По обращению комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда "Первое транспортное телевидение" начало транслировать информацию о предстоящих публичных слушаниях на экранах, расположенных в салонах микроавтобусов. Этой новостью поделился заместитель главы администрации города, председатель КАиС Артур Крупин.
Руководство "Первого транспортного телевидения с готовностью пошло нам навстречу, и мы надеемся, что с помощью таких небольших видеороликов ещё больше людей узнают о готовящихся слушаниях и смогут заранее спланировать своё время, чтобы посетить мероприятия, где будут обсуждаться актуальные для них вопросы", – рассказал Артур Крупин.
В мэрии отметили, что проведение публичных слушаний является обязательной процедурой, организация которой возложена на органы местного самоуправления российским законодательством. Председатель КАиС напомнил, что на таких слушаниях горожане могут высказаться и получить на свои вопросы ответы из первых уст.
Как того требует Градостроительный кодекс РФ, по итогам публичных слушаний готовится протокол, в котором обязательно отражаются высказанные мнения участников слушаний. То есть если люди с чем-то не согласны, если у них есть какие-то замечания, объективные предложения, пожелания, то всё это обязательно отражается в протоколе. Этот протокол затем передаётся в комиссию по землепользованию и застройке. Впоследствии комиссия по землепользованию и застройке готовит рекомендации, которые направляются главе города для принятия окончательного решения по существу рассматривавшегося на слушаниях вопроса", — объяснил Артур Крупин.
Напомним: в Ленинградском и Центральном районах Калининграда может появиться больше многоэтажных жилых домов,
а в Московском — меньше, чем планировалось. Соответствующие изменения функциональных зон города планируется внести в генеральный план после публичных слушаний, намеченных на март.
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