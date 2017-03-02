Круглосуточная работа и безналичный расчет: как региональные власти хотят поменять работу эвакуаторщиков

В Калининградской области планируют изменить порядок проведения торгов среди организаций, занимающихся принудительной эвакуацией автомобилей. Также пересмотрят критерии отбора этих организаций. Соответствующее постановление правительства области имеется в распоряжении Клопс.Ru.

Как и ранее, участники конкурса должны иметь в собственности или на основании договора аренды территорию, эвакуаторы для задержания и перемещения транспортных средств. Сама стоянка должна работать в круглосуточном режиме. Есть и новые требования для эвакуаторщиков. Заявляться на аукцион смогут структуры, имеющие опыт по оказанию услуг в данной сфере не менее трёх лет. Также на стоянке должна быть техника, позволяющая взимать плату с автомобилистов с помощью карт. Кроме того, информация об эвакуации автомобиля должна появляться на сайте организации не позднее 15 минут после задержания. Собственники задержанных транспортных средств смогут узнать о наличии автомобилей на штрафстоянке и по телефону. Также постановлением регламентируется, что аукцион будет считаться состоявшимся, если в нём примет участие не менее двух фирм.

По мнению юриста регионального Общества защиты прав автомобилистов Петра Губенко, новое постановление вряд ли даст возможность выйти на рынок новым компаниям. "В критериях указано, что штрафстоянка должна иметь опыт работы не менее трёх лет. Это положение выгодно компаниям, уже работающим на рынке (как раз три года). Фактически новые предприниматели, не имеющие стажа работы, не смогут претендовать на получение контракта", — отмечает юрист.

Опрошенные Клопс.Ru предприниматели, которые занимаются перемещением автомобилей по заявкам владельцев, считают изменения в законе незначительными и вряд ли будут принимать участие в конкурсе. "В 2014 году мы не смогли участвовать, потому что в условиях не был прописан тариф на эвакуацию. Теперь же требуют опыт, который могли наработать только заявившиеся тогда компании", — отмечает калининградский предприниматель Геннадий Афанасьев.