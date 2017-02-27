В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
+2 °C
ночью
27 февраля 2017 г. 13:46
58 975 пользователей
за 24 часа на сайте
57.71 -0.73
Курс ММВБ на 27 февраля 2017, 13:00
61.1 -0.55
Курс ММВБ на 27 февраля 2017, 13:00
14.2 -0.14
Курс ЦБ на 28 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

В Калининградской области на полтора месяца ограничат движение большегрузов по некоторым дорогам (список)

11:48
  735 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр подгорчук
В Калининградской области с 1 марта по 15 апреля будет ограничено движение большегрузных транспортных средств на некоторых автомобильных дорогах. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

Ограничения связаны с переувлажнением дорог. Они будут распространяться на транспорт, имеющий нагрузку на ось более пяти тонн. Распространяются они на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки, транспортировку продуктов питания, лекарственных препаратов, топлива, удобрений, животных и других грузов.
 
 
 
 
Не коснутся ограничения на транспорт Минобороны, сельскохозяйственную технику и машины, необходимые для содержания дорог.
 
Ранее сообщалось, что в Калининградской области появился первый пункт автоматического взвешивания грузовиков. Он расположен в районе посёлка Курган.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В сети опубликовали видео смертельного ДТП с "Ауди" и БМВ
10:36
  7113 0
В сети опубликовали видео смертельного ДТП с "Ауди" и БМВ
В Калининграде в луже застрял пассажирский автобус, людей эвакуировали при помощи маршрутки
Фото горячей новости
12:31
  3150 4
БФУ им. И. Канта представляет образовательные программы по самым современным направлениям биологической и химической инженерии
Фото горячей новости
09:00
  685
На ул. Гайдара БМВ врезался в забор (обновлено)
Фото горячей новости
08:31
  4839 2
В отношении калининградца возбудили уголовное дело за перевозку пассажиров через Куршский залив
Фото горячей новости
08:22
  3220 0

Лента новостей

Картинка
СМИ: в Литве задержали грузовик с 300 кг гашиша, который везли в Россию
13:43
  49 0
Картинка
Ведерников в качестве зама Цуканова будет заниматься выборами губернатора в Калининградской области
13:30
  207 0
Картинка
Калининградец попался с восемью граммами героина, потому что слишком нервничал в присутствии полиции
13:21
  266 0
Картинка
"Средневековая дикость": мэр Риги о штрафе за использование в соцсетях русского языка
13:09
  297 0

Авторские колонки

Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  273 0
Фото автора
Наталья Ромашина
журналист
Мужчины тоже люди
  2720 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo