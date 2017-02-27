В Калининградской области на полтора месяца ограничат движение большегрузов по некоторым дорогам (список)
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр подгорчук
В Калининградской области с 1 марта по 15 апреля будет ограничено движение большегрузных транспортных средств на некоторых автомобильных дорогах. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
Ограничения связаны с переувлажнением дорог. Они будут распространяться на транспорт, имеющий нагрузку на ось более пяти тонн. Распространяются они на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки, транспортировку продуктов питания, лекарственных препаратов, топлива, удобрений, животных и других грузов.
Не коснутся ограничения на транспорт Минобороны, сельскохозяйственную технику и машины, необходимые для содержания дорог.
Ранее сообщалось
, что в Калининградской области появился первый пункт автоматического взвешивания грузовиков. Он расположен в районе посёлка Курган.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.