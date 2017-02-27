В Калининградской области на полтора месяца ограничат движение большегрузов по некоторым дорогам (список)

В Калининградской области с 1 марта по 15 апреля будет ограничено движение большегрузных транспортных средств на некоторых автомобильных дорогах. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.



Ограничения связаны с переувлажнением дорог. Они будут распространяться на транспорт, имеющий нагрузку на ось более пяти тонн. Распространяются они на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки, транспортировку продуктов питания, лекарственных препаратов, топлива, удобрений, животных и других грузов.

Не коснутся ограничения на транспорт Минобороны, сельскохозяйственную технику и машины, необходимые для содержания дорог.