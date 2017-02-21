Ярошук потребовал перенести "зебру" на ул. 9 Апреля подальше от кольца на пл. Василевского

Александр Ярошук потребовал перенести регулируемый пешеходный переход на ул. 9 Апреля подальше от круговой развязки на пл. Василевского. Такое поручение глава города сделал во вторник, 21 февраля, на оперативном совещании в администрации.
По мнению Ярошука, нынешнее расположение "зебры" неудобно как для пешеходов, так и для автомобилистов. Он считает, что переход должен располагаться ближе к автобусным остановкам.
"Люди выходят из транспорта и не могут перейти дорогу, идут от остановки до перехода. Кроме того, переход держит машины на круговой развязке", — отметил Ярошук.
По его словам, он уже давал поручения своим подчинённым по переносу "зебры". Однако ничего не изменилось.
В ближайшее время на площади Василевского должны произойти
и другие изменения. На кольце и на ул. Невского планируют установить адаптивную систему светофоров, которая в автоматическом режиме будет регулировать транспортные потоки.
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