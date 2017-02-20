В Калининграде столкнулись троллейбус на буксировке и автобус (видео аварии)

В Калининграде столкнулись троллейбус на буксировке и автобус

В Калининграде столкнулись троллейбус на буксировке и автобус

В Калининграде, на подъёме на Эстакадный мост (между Московским и Ленинским проспектами), столкнулись троллейбус, который буксировал грузовик, и автобус. Кадры аварии попали на запись системы "Безопасный город".



На записи видно, как троллейбус сталкивается с автобусом перед самым подъёмом в сторону Ленинского проспекта. В результате из-за столкновения пассажирского транспорта оказался перекрыт подъём на Эстакадный мост.