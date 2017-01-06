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Очевидцы: из-за гололеда транспорт не может выехать на Ленинский проспект (фото)

16:35
  3331 5
  • Фото очевидца
  • Фото очевидца
Фото очевидца
2 фото
Из-за гололеда транспорт не может выехать на Ленинский проспект. Об этом сообщают очевидцы.
 
Так, на скользкой дороге рейсовый автобус не смог разъехаться с большегрузом. Аварии не произошло, но вытягивать буксующий транспорт пришлось с помощью спцтехники. Проезд оказался на некоторое время блокирован. Сейчас транспорт уже уехал, но дорога остается очень скользкой. 

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5 комментариев Правила комментирования

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Патолог
Патолог #
18:10
Я не понимаю Алихан Антонов собирается брать гололед под личный контроль или будет ждать оттепели, а потом сразу заявит что взял все под контроль?
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zilibob4ik
zilibob4ik #
18:15
Так уже давно всё "под контролем",
было сказано же холопам, 
что аж 200 тонн песка с солью высыпали на дороги.
А на какие дороги и высыпали ли, это уже не холопское дело....
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И снова Уважаемый!
И снова Уважаемый! #
18:38
Путин виноват?
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zilibob4ik
zilibob4ik #
18:13
Ну конечно...
Снег и мороз в январе, это же так неожиданно....
Кто бы мог подумать и предполагать, 
что на дорогах такое начнёт твориться 
и уж тем более коммунальщики не при чём.
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И снова Уважаемый!
И снова Уважаемый! #
18:15
В этом году реально жесть творится с уборкой дорог. Где эти 172, или сколько там, машин с песком катаются? Сплошной гололёд везде на съездах и заездах на центральные дороги, про более мелкие вообще промолчу.
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