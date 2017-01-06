Очевидцы: из-за гололеда транспорт не может выехать на Ленинский проспект (фото)
Из-за гололеда транспорт не может выехать на Ленинский проспект. Об этом сообщают очевидцы.
Так, на скользкой дороге рейсовый автобус не смог разъехаться с большегрузом. Аварии не произошло, но вытягивать буксующий транспорт пришлось с помощью спцтехники. Проезд оказался на некоторое время блокирован. Сейчас транспорт уже уехал, но дорога остается очень скользкой.
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