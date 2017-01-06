Очевидцы: из-за гололеда транспорт не может выехать на Ленинский проспект (фото)

Из-за гололеда транспорт не может выехать на Ленинский проспект. Об этом сообщают очевидцы.

Так, на скользкой дороге рейсовый автобус не смог разъехаться с большегрузом. Аварии не произошло, но вытягивать буксующий транспорт пришлось с помощью спцтехники. Проезд оказался на некоторое время блокирован. Сейчас транспорт уже уехал, но дорога остается очень скользкой.