Из-за ремонта моста через Дейму на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров ограничили движение
Из-за ремонта моста через реку Дейма на трассе А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой ограничили движение транспорта до середины ноября. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ФКУ "Севзапуправтодор" (подразделение Росавтодора).
На 38-м километре дороги будет организован временный объезд с ограничением скорости движения транспортных средств до 40 км/ч. Ограничения будут действовать до 15 ноября.
Кроме того, на трассе А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой проводятся работы по установке барьерного ограждения и устройство искусственного электроосвещения. Работы проведут от начала до 61-го километра дороги. Они должны завершиться к 13 октября текущего года.
Ранее начальник калининградского "Севзапуправтодора" Екатерина Урбанович анонсировала
на 2017 год капитальный ремонт десяти мостов и ста километров дорог на участках федеральных трасс области.
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