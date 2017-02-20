Из-за ремонта моста через Дейму на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров ограничили движение

Из-за ремонта моста через реку Дейма на трассе А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой ограничили движение транспорта до середины ноября. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ФКУ "Севзапуправтодор" (подразделение Росавтодора).



На 38-м километре дороги будет организован временный объезд с ограничением скорости движения транспортных средств до 40 км/ч. Ограничения будут действовать до 15 ноября.



Кроме того, на трассе А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой проводятся работы по установке барьерного ограждения и устройство искусственного электроосвещения. Работы проведут от начала до 61-го километра дороги. Они должны завершиться к 13 октября текущего года.