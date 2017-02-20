В Калининграде снова ищут подрядчика на ремонт моста на ул. Озерова за 50 млн рублей
Власти Калининграда снова (во второй раз) разместили условия конкурса по выбору подрядчика на ремонт моста на ул. Озерова. Условия участия опубликованы на сайте госзакупок.
Город ищет компанию, которая сможет до 4 августа выполнить все работы по ремонту путепровода. Максимальная сумма, которую власти города выделяют на работы, — 48 миллионов рублей. Итоги конкурса должны подвести 13 марта.
Согласно плану выполнения работ, выигравший конкурс подрядчик должен до конца марта согласовать схему движения транспорта с ГИБДД и утвердить проект производства работ. С апреля начнутся работы по левой части моста. В середине июня начнутся работы на правой части. Испытание объекта намечено на 3 августа, а сдача — на 4 августа.
Следует отметить, что это уже вторая попытка властей города отремонтировать мост на ул. Озерова в этом году. Первый конкурс заблокировала
антимонопольная служба.
В отличие от ремонта двух других важных для водителей путепроводов — на ул. Суворова и Аллее Смелых, ул. Озерова не будут
закрывать полностью для движения транспорта.
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