Запрет полётов на три года: в Госдуме предложили наказание для авиапассажиров из чёрного списка

В Госдуме придумали, как наказывать авиапассажиров, попавших в чёрный список. Об этом пишет "Коммерсант".



Так, дебоширам, попавшим в чёрные списки, "светит" три года без права перелёта. Пассажирам просто не будут продавать авиабилеты.



Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ, предложив создать "единый реестр лиц", которым на три года запрещены полёты. В этот список авиакомпаниям предлагают заносить данные граждан, чьё поведение на борту создаёт "угрозу безопасности полёта" или "жизни и здоровью других лиц". В виде исключения дебоширам разрешат летать на лечение, похороны близких, сопровождать инвалидов или вернуться в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолётом.

Единый реестр будет публиковаться на сайте Росавиации и обязателен для применения всеми авиакомпаниями — независимо от того, совершают они полёты только по территории РФ или за её пределами.



В опрошенных авиакомпаниях поддерживают введение чёрных списков пассажиров.



Проект поправок к Воздушному кодексу РФ был направлен Комитетом Госдумы по транспорту в президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Совет рассмотрит документ в понедельник, 20 февраля, и даст свой отзыв.