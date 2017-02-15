Рейсы на Калининград перенаправляют в другие города из-за тумана
Фото Александра Подгорчука
Калининградский аэропорт "Храброво" из-за тумана не принимает самолёты. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.
Самолёт, вылетевший из "Шереметьево" рейсом в 17.25, отправили в Минск. Борт "Уральских авиалиний", вылетевший в Калининград из "Домодедово" в 17.00, вернулся в Москву. Задерживаются еще два рейса из Москвы, два из Санкт-Петербурга, один из Минска.
Напомним, в среду, 15 февраля, утром аэропорт "Храброво" приостановил
работу из-за густого тумана. Один рейс был отменён, пять задержаны. После обеда аэропорт возобновил
свою работу в связи с улучшением метеоусловий.
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