Рейсы на Калининград перенаправляют в другие города из-за тумана

Калининградский аэропорт "Храброво" из-за тумана не принимает самолёты. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

Самолёт, вылетевший из "Шереметьево" рейсом в 17.25, отправили в Минск. Борт "Уральских авиалиний", вылетевший в Калининград из "Домодедово" в 17.00, вернулся в Москву. Задерживаются еще два рейса из Москвы, два из Санкт-Петербурга, один из Минска.