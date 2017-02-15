Аэропорт Храброво приостановил работу из-за густого тумана минимум до полудня. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Самолёты перестали принимать в среду, 15 февраля, с 8 утра из-за ограниченной видимости. По информации аэропорта, видимость на взлётно-посадочной полосе не превышает 150 метров. Этого недостаточно для осуществления посадки воздушных судов. К 12 часам, по прогнозам синоптиков, погодные условия должны улучшиться. В расписании полётов произошли изменения.

"На данное время задерживается прибытие пяти рейсов: четырёх — из Москвы и одного — из Санкт-Петербурга. Соответственно, в связи с неприбытием воздушных судов задерживается отправление также четырёх рейсов на Москву и одного рейса на Санкт-Петербург", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, по уточнённой информации, отмена ещё нескольких рейсов не связана с неблагоприятными условиями. Речь идёт о рейсах В2 947/В2 948 по маршруту Минск — Калининград — Минск и рейсов U6 627/U6 628 Москва (Домодедово) — Калининград — Москва (Домодедово), U6391/U6 392 Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург.



“Информация о задержанных, совмещённых и отменённых рейсах размещена на онлайн-табло аэропорта на официальном сайте. Получить информацию о рейсах также можно в справочной аэропорта по телефону +7(4012) 610-610”, — отметили в Храброво.