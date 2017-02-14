Субсидии "Калининград-ГорТрансу" в 2017 году планируют урезать в два раза
Муниципальному предприятию "Калининград-ГорТранс" в 2017 году планируется выделить из городского бюджета 118 миллионов рублей. Об этом во вторник, 14 февраля на заседании комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности сообщила замглавы администрации города Наталья Дмитриева.
По её словам, окончательный размер субсидии определят после детального рассмотрения вопроса на ближайшей комиссии с участием представителей предприятия. В начале 2016 года "ГорТранс" получил
из бюджета 106 миллионов, а после задержки в введении новой маршрутной сети – еще 145 миллионов. В 2015 году бюджет выделил 360 миллионов субсидий.
Предоставленные предприятию деньги ранее шли на компенсацию затрат предприятия за работу электротранспорта. Ранее глава городского совета депутатов Андрей Кропоткин заявил
, что расходы на "ГорТранс" в 2017 году будут меньше, нежели в 2016 году.
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