В Калининграде
В Калининграде
-5 °C
днем
-11 °C
ночью
08 февраля 2017 г. 07:05
74 584 пользователей
за 24 часа на сайте
59.34 +0.44
Курс ММВБ на 08 февраля 2017, 07:00
63.44 +0.09
Курс ММВБ на 08 февраля 2017, 07:00
14.78 -0.1
Курс ЦБ на 08 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

Калининградские перевозчики хотят увеличить стоимость проезда в маршрутках до 30 рублей

Автор: Константин Сериков
07 февраля 201716:49
  4179 5
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградские перевозчики оценивают стоимость поездки в маршрутках в 30 рублей при минимальных расчётах. А в идеале цена проезда в микроавтобусах должна составлять 50 рублей. Об этом Клопс.Ru сообщил представитель группы компании "Скиба" Александр Бородулин.

По его словам, тариф на поездку в автобусах малого класса должен приравниваться к стоимости одного литра топлива плюс небольшая инвестиционная составляющая.

Однако в феврале региональная служба по тарифам не стала пересматривать действующую стоимость поездки в маршрутках. После того как в автобусах большого класса стоимость проезда выросла до 20 рублей, а у "микриков" тариф остался на прежнем уровне — в 22 рубля, в час пик количество желающих проехаться в автобусах малого класса, по словам Бородулина, резко увеличилось, что негативно сказывается на подвижном составе.

У нас есть "свой" пассажир, люди в маршрутном такси готовы платить и 50 рублей, и мы их с комфортом будем перевозить. Однако сейчас в час пик желающих ехать на маршрутке слишком много, пассажирам сложно отказать в перевозке, так как люди просто не хотят выходить из машины, а в итоге машины быстро портятся", — поясняет Бородулин.

По словам транспортника, на региональном уровне перевозки маршрутными такси кому-то мешают и перевозчиков попросту пытаются выжить из Калининграда. Предприятия дважды в год обращаются с просьбой пересмотреть тариф, но он остаётся на прежнем уровне. Сейчас компании хотят жаловаться на действия службы по тарифам в различные инстанции.

"Мы для перевозки закупили новые "Мерседесы", установили в салоне телевизоры, планировали другие проекты для удобства пассажиров, вкладывались в предприятие и развивались, а нам в индексации тарифа отказали. С одной стороны, нам выгодно то, что у нас увеличился пассажиропоток, но это не покрывает расходов на содержание парка", — отмечает Бородулин.

Стоит отметить, что в предыдущие годы тариф на перевозку пассажиров в автобусах малого класса индексировался параллельно с другими видами общественного транспорта — автобусами, трамваями и троллейбусами. Однако в этом году тариф в автобусах изменился с 18 до 20 рублей, а в маршрутках остался на прежнем уровне — 22 рубля. В службе по тарифам Клопс.Ru сообщили, что перевозчики не подали всех необходимых расчётов для принятия решения.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Цены на проезд в общественном транспорте»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t59

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

5 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
ment
ment #
07 февраля 201717:18
в троллейбусах уже давным давно стоят телевизоры и тепло и чисто. а эти маршрутки моют раз в год и то под дождем. вечно грязь и вонь. сами владельцы и  ездите в них по 50 рублей. 
Ответить Цитировать
МертвыеДуши
Души Мертвые #
07 февраля 201718:20
Наглость не имеет границ. Всех перевозчиков посадить на полный финансовый контроль, не просто отрывные билетики, а кассы и связь с единым центром. Сейчас это криминальный бизнес, никакого контроля со стороны государства. А все крики о убыточности перевозок ничем не обоснованы.
Ответить Цитировать
pribalt_39 Russia
Russia pribalt_39 #
07 февраля 201718:32
Наглость не имеет границ. Всех перевозчиков посадить на полный финансовый контроль, не просто отрывные билетики, а кассы и связь с единым центром. Сейчас это криминальный бизнес, никакого контроля со стороны государства. А все крики о убыточности перевозок ничем не обоснованы.
Это Вы сейчас о "Гор-трансе"? Недавно же совсем, ор стоял, отдайте маршруты "Гор-трансу" зарплаты белые, налоги полные, а прошёл год, опа, криминальный бизнес.
А если серьёзно, то маршруткам нужно разрешить устанавливать тариф самостоятельно, поставят нереальную цену, без пассажиров останутся, в следующий раз будут более реалистичными. Представитель предприятия, говорит почти правду, так в советское время расчитывалась стоимость проезда 1 км., только в легковом такси. В стоимость 1 км. входили все расходы и все доходы, правда предприятиям это не помогло... как известно.
Ответить Цитировать
Chili
Chili #
07 февраля 201722:25
А почему бы сразу не по 100 руб.? Такое впечатление, что терпение народа безгранично. 
Ответить Цитировать
ВасилийУткин95961
Уткин Василий #
01:56
С такими темпами на такси будет дешевле. Особенно если ехать втроём и скидываться.
Ответить Цитировать

Новости по теме Цены на проезд в общественном транспорте

Фото новости
Мельников: На введение системы единого электронного билета в Калининграде нужно 120 млн рублей
26 января 201711:31
  1061 0
Фото новости
Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах пообещали не повышать до сентября
23 июня 201119:19
  1601 4
Фото новости
В автобусе - 12 руб-- на маршрутке - 17 руб-
22 июня 201116:57
  5432 14

Главные темы дня

В Калининграде в неогороженной крещенской проруби утонул 17-летний парень
07 февраля 201708:12
  17631 36
В Калининграде в неогороженной крещенской проруби утонул 17-летний парень
Калининградские перевозчики хотят увеличить стоимость проезда в маршрутках до 30 рублей
Фото горячей новости
07 февраля 201716:49
  4179 5
Двое инвалидов скончались во время вспышки кишечной инфекции в доме престарелых Пионерского
Фото горячей новости
07 февраля 201716:43
  3109 0
Очевидцы: в Калининграде из-за гололёда на нескольких улицах образовались "паровозы" из столкнувшихся машин (фото, видео)
Фото горячей новости
07 февраля 201714:41
  9168 8  
В Калининграде на карантин закрыты шесть школ (список)
Фото горячей новости
07 февраля 201711:58
  7769 0

Лента новостей

Картинка
На ул. Куйбышева ночью горела "Тойота Камри"
07:03
  1 0
Картинка
Хлеб, соль и искусство: "Твой Бро" побывал на выставке "Рядом с лесом"
07 февраля 201722:30
  398 0
Картинка
В Калининграде задержали подозреваемых в 15 автокражах
07 февраля 201722:04
  1467 1
Картинка
Мухомор: Выручка "ГорТранса" не растёт из-за недобросовестных кондукторов
07 февраля 201721:40
  2522 6

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
зампред регионального отделения Ассоциации юристов России
Прилипалы со значками: про "молодёжных политиков" в Калининграде
  10330 3
Фото автора
Анна Новицкая
журналист
Один раз не...: как власти оправдывают домашнее насилие
  3505 2
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo