Калининградские перевозчики хотят увеличить стоимость проезда в маршрутках до 30 рублей

Калининградские перевозчики оценивают стоимость поездки в маршрутках в 30 рублей при минимальных расчётах. А в идеале цена проезда в микроавтобусах должна составлять 50 рублей. Об этом Клопс.Ru сообщил представитель группы компании "Скиба" Александр Бородулин.
По его словам, тариф на поездку в автобусах малого класса должен приравниваться к стоимости одного литра топлива плюс небольшая инвестиционная составляющая.
Однако в феврале региональная служба по тарифам не стала пересматривать действующую стоимость поездки в маршрутках. После того как в автобусах большого класса стоимость проезда выросла до 20 рублей, а у "микриков" тариф остался на прежнем уровне — в 22 рубля, в час пик количество желающих проехаться в автобусах малого класса, по словам Бородулина, резко увеличилось, что негативно сказывается на подвижном составе.
У нас есть "свой" пассажир, люди в маршрутном такси готовы платить и 50 рублей, и мы их с комфортом будем перевозить. Однако сейчас в час пик желающих ехать на маршрутке слишком много, пассажирам сложно отказать в перевозке, так как люди просто не хотят выходить из машины, а в итоге машины быстро портятся", — поясняет Бородулин.
По словам транспортника, на региональном уровне перевозки маршрутными такси кому-то мешают и перевозчиков попросту пытаются выжить из Калининграда. Предприятия дважды в год обращаются с просьбой пересмотреть тариф, но он остаётся на прежнем уровне. Сейчас компании хотят жаловаться на действия службы по тарифам в различные инстанции.
"Мы для перевозки закупили новые "Мерседесы", установили в салоне телевизоры, планировали другие проекты для удобства пассажиров, вкладывались в предприятие и развивались, а нам в индексации тарифа отказали. С одной стороны, нам выгодно то, что у нас увеличился пассажиропоток, но это не покрывает расходов на содержание парка", — отмечает Бородулин.
Стоит отметить, что в предыдущие годы тариф на перевозку пассажиров в автобусах малого класса индексировался параллельно с другими видами общественного транспорта — автобусами, трамваями и троллейбусами. Однако в этом году тариф в автобусах изменился
с 18 до 20 рублей, а в маршрутках остался на прежнем уровне — 22 рубля. В службе по тарифам Клопс.Ru сообщили, что перевозчики не подали всех необходимых расчётов для принятия решения.
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